Торган Азар может вернуться в "Челси"

"Челси" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику менхенгладбахской "Боруссии" Торгану Азару, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

Стоит отметить, что ранее хавбек уже выступал за "Челси" с 2012 по 2015 годы, но не провел за основной состав ни одного матча.

Торган Азар является младшим братом игрока "Челси" Эдена Азара.

В этом сезоне 24-летний Азар провел за "Боруссию" 13 матчей в чемпионате Германии, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

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