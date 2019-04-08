Торган Азар выбрал новый клуб

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар решил, в каком клубе он продолжит карьеру, сообщает Kicker.

По сведениям издания, 26-летний бельгиец выбрал дортмундскую "Боруссию", хотя на него также претендовал мадридский "Атлетико".

Футболист присоединится к "шмелям" летом. Стоимость трансфера составит около 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Азар сыграл за "Боруссию М" 29 матчей, забил 12 голов и сделал 11 ассистов.

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