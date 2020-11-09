Торган Азар высказался о неудачах брата в "Реале"
Хавбек дортмундской "Боруссии" Торган Азар высказался по поводу результативности брата Эдена в "Реале".
Ранее стало известно, что у Азара-старшего был выявлен коронавирус.
"Эдену пока не очень везет. Травма прошла, но теперь у него коронавирсу. Две недели вне игры, - цитирует футболиста AS. - С этим ничего не сделаешь. Вирус приходит, когда хочет, а потом исчезает. Ему нужно быть терпеливым и заботиться о семье. Когда он вернется - все наладится. Будет играть каждые три дня, как было в Англии. Сборная Бельгии и "Реал" нуждаются в Эдене".
Напомним, в 8-м туре Примеры футболист забил первый гол за 392 дня.
Не пропустите: У Каземиро и Азара обнаружили коронавирус| http://soccernews.ru
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|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14