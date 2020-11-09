Торган Азар высказался о неудачах брата в "Реале"

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Торган Азар высказался о неудачах брата в "Реале"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Торган Азар высказался по поводу результативности брата Эдена в "Реале".

Ранее стало известно, что у Азара-старшего был выявлен коронавирус.

"Эдену пока не очень везет. Травма прошла, но теперь у него коронавирсу. Две недели вне игры, - цитирует футболиста AS. - С этим ничего не сделаешь. Вирус приходит, когда хочет, а потом исчезает. Ему нужно быть терпеливым и заботиться о семье. Когда он вернется - все наладится. Будет играть каждые три дня, как было в Англии. Сборная Бельгии и "Реал" нуждаются в Эдене".

Напомним, в 8-м туре Примеры футболист забил первый гол за 392 дня.

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