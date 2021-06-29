Торган Азар высказался о состоянии Эдена Азара

Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Футболист дортмундской "Боруссии" и сборной Бельгии Торган Азар прокомментировал состояние Эдена Азара, который получил мышечную травму в игре 1/8 финала чемпионата Европы с Португалией (1:0).

"Эден уже чувствует себя немного лучше. Сегодня в пол девятого утра он начал заниматься в зале под наблюдением у медицинского персонала.

Он очень хочет сыграть в пятницу. Он хочет помочь команде, сыграть решающую роль. Он будет делать все, чтобы попасть в состав. Больше станет известно завтра или даже в пятницу.

Эден важен для команды. Он требует мяч, может успокоить игру и создать момент.В игре с Португалией он был хорош: без страха вступал в единоборства и бился за каждый мяч.

Мы все надеемся, что он вернется к матчу с Италией. Возможно, при участии одного из лучших медицинских штабов в мире это удастся", – заявил бельгиец.

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