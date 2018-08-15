"Торино" арендовал защитника "Челси"

"Торино" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Челси" Ола Айны.

"Быки" арендовали 21-летнего нигерийца на год за 600 тысяч евро с опцией выкупа за 10 миллионов.

Айна является воспитанником "Челси", за основную команду "синих" выступает с 2016 года, сыграл 6 матчей. Сдавался в аренду "Халлу".

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