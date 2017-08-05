"Торино" арендовал защитника "Лиона"

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"Торино" арендовал защитника "Лиона"

"Торино" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Лиона" Николя Нкулу.

"Быки" арендовали 27-летнего камерунца на один сезон с правом последующего выкупа.

Нкулу выступал за "Лион" с лета 2016 года, сыграл 22 матча и сделал 1 результативную передачу.

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