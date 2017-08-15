"Торино" арендует нападающего "Ромы"
"Торино" близок к подписанию форварда "Ромы" Садика Умара, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации ресурса, "быки" арендуют 20-летнего нигерийца с правом последующего выкупа за шесть миллионов евро.
Стоит отметить, что прошлый сезон Умар провёл на правах аренды в "Болонье".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18