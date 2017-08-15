"Торино" арендует нападающего "Ромы"

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"Торино" арендует нападающего "Ромы"

"Торино" близок к подписанию форварда "Ромы" Садика Умара, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "быки" арендуют 20-летнего нигерийца с правом последующего выкупа за шесть миллионов евро.

Стоит отметить, что прошлый сезон Умар провёл на правах аренды в "Болонье".

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