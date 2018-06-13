"Торино" арендует защитника "Ромы"

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"Торино" арендует защитника "Ромы"

"Торино" в ближайшее время подпишет защитника "Ромы" Бруно Переса, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, клубы согласовали годичную аренду 28-летнего бразильца за один миллион евро с опцией выкупа за семь миллионов.

Ожидается, что сегодня футболист прибудет в расположение "быков" для прохождения медобследования.

Напомним, что Перес уже выступал за "Торино" с 2014 по 2016 год, после чего перебрался в "Рому".

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