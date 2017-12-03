"Торино" – "Аталанта" - 1:1 (обзор)

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"Торино" – "Аталанта" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 15-го тура итальянской Серии А между "Торино" и "Аталантой".

Не пропустите: "Торино" и "Аталанта" разошлись миром. | http://soccernews.ru

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9 Кьево 14 20
10 Аталанта 15 20
11 Торино 15 20
12 Фиорентина 14 18
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