"Торино" близок к приобретению бывшей трансферной цели "Спартака"

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"Торино" близок к приобретению бывшей трансферной цели "Спартака"

"Торино" близок к приобретению защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "быки" могут подписать 23-летнего бразильца в самое ближайшее время, заплатив за него девять миллионов евро.

Напомним, что в январе купить Вериссимо активно пытался "Спартак", однако не сумел договориться о трансфере.

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