"Торино" близок к трансферу хавбека "Арсенала"

Туринский "Торино" практически договорился о переходе уругвайского полузащитника лондонского "Арсенала" Лукаса Торрейры, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. "Торино" готов заплатить за хавбека 24 миллиона евро. Также игроком интересуется "Фиорентина".

24-летний Торрейра выступает за "Арсенал" с 2018 года. Всего за лондонский клуб он провел 89 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Торино" отказал "Тоттенхэму" в аренде Белотти. | http://soccernews.ru