"Торино" – "Болонья" - 2:3 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 28-го тура итальянской Серии А между "Торино" и "Болоньей", который завершился волевой победой "красно-синих" со счётом 3:2.

Не пропустите: В матче с двумя удалениями "Болонья" одолела "Торино" (видео голов). | http://soccernews.ru