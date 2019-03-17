"Торино" – "Болонья" - 2:3 (видеообзор матча)

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"Торино" – "Болонья" - 2:3 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 28-го тура итальянской Серии А между "Торино" и "Болоньей", который завершился волевой победой "красно-синих" со счётом 3:2.

Не пропустите: В матче с двумя удалениями "Болонья" одолела "Торино" (видео голов). | http://soccernews.ru

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