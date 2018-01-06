"Торино" – "Болонья" - 3:0 (обзор)

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"Торино" – "Болонья" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 20-го тура итальянской Серии А между "Торино" и "Болоньей".

Не пропустите: "Торино" в родных стенах разгромил "Болонью". | http://soccernews.ru

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