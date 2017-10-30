"Торино" добилось победы над "Кальяри"

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"Торино" добилось победы над "Кальяри"

В матче 11-го тура чемпионата Италии "Торино" одержал волевую победу над "Кальяри". Счет открыл Николо Барелла, но затем голы Яго Фальке и Джоэла Оби принесли победу "быкам". Благодаря этой победе "Торино" поднялся на девятое место в Серии А. "Кальяри" остался на 14-й позиции.

"Торино" – "Кальяри" - 2:1 (1:1)
Голы: Барелла, 30 - 0:1, Яго Фальке, 40 - 1:1, Оби, 66 - 2:1

"Торино": Сиригу, де Сильвестри, Нкулу, Моретти, Ансальди, Аккуа (Оби, 56), Базелли, Ляйич, Вальдифьори, Яго Фальке (Беренгер, 87), Белотти.

"Кальяри": Биттенкур, Андреолли, Романья (Джаннетти, 87), Капуано, Фараго, Падоин (Мианге, 77), Чигарини, Барелла (Сау, 70), Жоао Педро, Фариас, Паволетти.

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