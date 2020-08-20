"Торино" договорился о переходе еще одного игрока "Милана"

Аргентинский полузащитник "Милана" Лукас Билья перейдет в "Торино", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, туринский клуб согласовал с футболистом личный контракт с зарплатой в два миллиона евро в год. Соглашение будет действовать до лета 2021 года. Контракт Бильи с "Миланом" истекает 31 августа, поэтому он достанется "Торино" бесплатно.

34-летний Билья выступает за "Милан" с 2017 года. За миланский клуб он провел 70 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, что ранее "Торино" приобрел защитника "Милана" Рикардо Родригеса.

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