"Торино" хочет избавиться от игрока, которым интересовался "Спартак"

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"Торино" хочет избавиться от игрока, которым интересовался "Спартак"

"Торино" хочет избавиться от полузащитника Адема Ляйича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "быки" готовы выслушать предложения по продаже 26-летнего серба.

Отмечается, что Ляйичем интересуются российские, французские и турецкие клубы. Ранее на футболиста претендовал московский "Спартак".

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