"Торино" хочет купить Джованни Симеоне

Форвард "Дженоа" Джованни Симеоне может перейти в "Торино", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "быки" готовы заплатить за 21-летнего аргентинца 15 миллионов евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне Симеоне-младший сыграл за "Дженоа" 36 матчей, забил 13 голов и сделал 2 результативных передачи.

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