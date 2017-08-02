"Торино" хочет купить Джованни Симеоне

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"Торино" хочет купить Джованни Симеоне

"Торино" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Дженоа" Джованни Симеоне, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно, готов заплатить за него 13 миллионов евро и отдать полузащитника Сашу Лукича.

В составе "быков" аргентинец может заменить форварда Андреа Белотти, которым интересуются топ-клубы.

22-летний Симеоне выступает за "Дженоа" с 2016 года, провел за клуб 31 матч и забил 12 голов.

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