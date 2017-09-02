"Торино" хочет подписать Санья

"Торино" намерен заполучить бывшего защитника "Манчестер Сити" Бакари Санья, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "быки" ищут замену для Давиде Дзаппакосты, который перебрался в лондонский "Челси".

Итальянский клуб, несмотря на закрытие летнего трансферного окна, может подписать 34-летнего француза, так как он является свободным агентом.

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