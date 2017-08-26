"Торино" хочет приобрести Ньянга

Форвард "Милана" Мбай Ньянг может продолжить карьеру в "Торино", сообщает Sport.it.

По информации ресурса, "быки" хотят арендовать игрока за 4 миллиона евро с возможностью выкупа за 12 миллионов. "Милан" взял время на раздумье.

Сообщается, что сам Ньянг согласен перейти в "Торино".

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