"Торино" хочет приобрести Ньянга

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"Торино" хочет приобрести Ньянга

Форвард "Милана" Мбай Ньянг может продолжить карьеру в "Торино", сообщает Sport.it.

По информации ресурса, "быки" хотят арендовать игрока за 4 миллиона евро с возможностью выкупа за 12 миллионов. "Милан" взял время на раздумье.

Сообщается, что сам Ньянг согласен перейти в "Торино".

Читайте также: Ньянг: "Хочу сам выбирать место продолжения своей карьеры". | http://soccernews.ru

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