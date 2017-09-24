"Торино" хочет увеличить сумму отступных за Белотти

"Торино" и нападающий Андреа Белотти ведут переговоры о новом соглашении, сообщает Calciomercato.

По информации ресурса, "быки" планируют увеличить клаусулу игрока, которая сейчас составляет 100 миллионов евро.

Нынешний контракт Белотти действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что в случае продления контракта зарплата Белотти вырастет до 3 миллионов евро. | http://soccernews.ru