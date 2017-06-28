"Торино" хочет взять в аренду хавбека "Челси"

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"Торино" хочет взять в аренду хавбека "Челси"

Хавбек "Челси" Натаниэль Чалоба попал в сферу интересов "Торино", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "быки" рассматривают возможность аренды 22-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Чалоба провел 15 матчей и отдал одну голевую передачу.

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