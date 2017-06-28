"Торино" хочет взять в аренду хавбека "Челси"
Хавбек "Челси" Натаниэль Чалоба попал в сферу интересов "Торино", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "быки" рассматривают возможность аренды 22-летнего футболиста.
В минувшем сезоне Чалоба провел 15 матчей и отдал одну голевую передачу.
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|Фиорентина
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|38
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|Сампдория
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|48
|11
|Кальяри
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|38
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|Эмполи
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