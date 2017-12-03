"Торино" и "Аталанта" разошлись миром

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"Торино" и "Аталанта" разошлись миром

В рамках 15-го тура итальянской Серии А "Торино" на своём поле сыграл вничью с "Аталантой" со счётом 1:1.

"Торино" – "Аталанта" - 1:1

Голы: Нкулу, 45 - 1:0, Иличич, 54 - 1:1.

"Торино": Сиригу, Нкулу, Ансальди (Баррека, 15), де Сильвестри, Бурдиссо, Оби (Бойе, 73), Ринкон, Яго Фальке (Эдера, 80), Базелли, Ляйич, Белотти.

"Аталанта": Бериша, Кальдара, Масьелло, Хатебур, Толои, Фройлер, Спинаццола, Гомес, Кристанте, Куртич (Иличич, 46), Петанья (Корнелиус, 72).

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