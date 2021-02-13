"Торино" и "Дженоа" расписали безголевую ничью
В рамках 22-го тура итальянской Серии А "Торино" и "Дженоа" не выявили сильнейшего.
Поединок в Турине завершился без забитых мячей - ничья 0:0.
"Торино" – "Дженоа" - 0:0
"Торино": Сиригу, Синго, Иццо, Нкулу, Ансальди (Мурру, 79), Мандрагора, Лукич (Базелли, 71), Ринкон (Линетти, 79), Бремер, Белотти, Дзадза (Верди, 71).
"Дженоа": Перин, Чиборра, Масьелло, Кришито (Гольданига, 18), Дзаппакоста, Зайц, Радованович, Стротман, Ровелла, Пандев (Шомуродов, 46), Дестро (Пьяца, 77).
Не пропустите: Кокорин - в заявке "Фиорентины" на матч с "Сампдорией". | http://soccernews.ru
главное
-
"Атлетико" переиграл "Гранаду" и укрепил лидерство в Примере
-
"Лестер" добыл волевую победу над "Ливерпулем", забив три гола за 6 минут
-
Кокорин - в заявке "Фиорентины" на матч с "Сампдорией"
-
Как зайти в зону ЛЧ с игроками, которые не соответствуют уровню этого турнира? Рецепт от "Вольфсбурга" и Оливера Гласнера
-
Зидан может сменить Дешама в сборной Франции
Лента новостей
-
Зидан прокомментировал конфликт Бэйла и Моуринью
-
"Бернли" в гостях всухую разгромил "Кристал Пэлас"
-
Карпин возмущён маленьким представительством российских футболистов за границей
-
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Хоффенхаймом" и другие результаты 21-го тура Бундеслиги
-
Коке вышел на второе место по числу матчей за "Атлетико"
-
"Торино" и "Дженоа" расписали безголевую ничью
-
Варди стал автором уникального достижения
-
Журналист Романо раскрыл детали контракта Упамекано с "Баварией"
-
2
"Ливерпуль" впервые при Клоппе проиграл 3 матча АПЛ подряд
-
"Атлетико" переиграл "Гранаду" и укрепил лидерство в Примере
-
Зидан высказался о возможности возглавить сборную Франции
-
Конте извинился за оскорбительный жест в адрес президента "Ювентуса"
-
2
"Лестер" добыл волевую победу над "Ливерпулем", забив три гола за 6 минут
-
Кокорин - в заявке "Фиорентины" на матч с "Сампдорией"
-
"Арсенал" может выкупить у "Реала" Себальоса
-
"Локомотив" в 2008 году не захотел подписывать Ловрена
-
"Ливерпуль" потерял ещё двух игроков из-за травм
-
Агент Селюк прокомментировал достижение Роналду отметки в полмиллиарда подписчиков в соцсетях
-
Как зайти в зону ЛЧ с игроками, которые не соответствуют уровню этого турнира? Рецепт от "Вольфсбурга" и Оливера Гласнера
-
Два игрока "Барселоны" восстановились после травм
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17