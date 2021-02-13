"Торино" и "Дженоа" расписали безголевую ничью

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"Торино" и "Дженоа" расписали безголевую ничью

В рамках 22-го тура итальянской Серии А "Торино" и "Дженоа" не выявили сильнейшего.

Поединок в Турине завершился без забитых мячей - ничья 0:0.

"Торино" – "Дженоа" - 0:0

"Торино": Сиригу, Синго, Иццо, Нкулу, Ансальди (Мурру, 79), Мандрагора, Лукич (Базелли, 71), Ринкон (Линетти, 79), Бремер, Белотти, Дзадза (Верди, 71).

"Дженоа": Перин, Чиборра, Масьелло, Кришито (Гольданига, 18), Дзаппакоста, Зайц, Радованович, Стротман, Ровелла, Пандев (Шомуродов, 46), Дестро (Пьяца, 77).

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