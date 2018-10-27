"Торино" и "Фиорентина" разошлись миром

В рамках десятого тура итальянской Серии А "Торино" на своём поле сыграл вничью с "Фиорентиной" со счётом 1:1.

"Торино" – "Фиорентина" - 1:1

Голы: Бенасси, 2 - 0:1, Лафон, 13 (автогол) - 1:1.

"Торино": Сиригу, Иццо, Нкулу, Джиджи, Айна, Базелли (Дзадза, 65), Мейте, Яго Фальке (Сориано, 85), Ринкон, де Сильвестри (Париджини, 83), Белотти.

"Фиорентина": Лафон, Пеццелья, Бираги, Миленкович, Витор Уго, Эссерик (Симеоне, 46), Бенасси (Дабо, 84), Кьеза, Фернандеш (Жерсон, 46), Миральяс, Верету.

Не пропустите: Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Эмполи". | http://soccernews.ru