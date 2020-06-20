"Торино" и "Парма" не выявили победителя в матче Серии А

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"Торино" и "Парма" не выявили победителя в матче Серии А

В рамках 25-го тура итальянской Серии А "Торино" сыграл вничью с "Пармой".

На данный момент "Торино" занимает 15-е место, а "Парма" - седьмое.

"Торино" - "Парма" 1:1

Голы: Нкулу, 15 - 1:0, Куцка, 31 - 1:1

"Торино": Сиригу, Иццо, Нкулу, Бремер, де Сильвестри, Ринкон, Мейте, Эдера (Лукич, 82), Беренгер (Айна, 68), Белотти, Дзадза.

"Парма": Сепе, Якопони, Гальоло, Дармиан (Лорини, 85), Бруну Алвеш, Скоццарелла (Эрнани, 70), Куртич, Кулусевски, Куцка (Бругман, 85), Жервиньо (Капрари, 73), Корнелиус.

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