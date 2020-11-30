"Торино" и "Сампдория" не смогли выявить победителя в матче Серии А

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"Торино" и "Сампдория" не смогли выявить победителя в матче Серии А

"Торино" сыграл вничью с "Сампдорией" в матче 9-го тура Серии А.

"Торино" - "Сампдория" - 2:2 (1:0)

Голы: Белотти, 25 - 1:0, Кандрева, 54 - 1:1, Квальярелла, 63 - 1:2, Мейте, 77 - 2:2.

"Торино": Сиригу, Ансальди (Мурру, 71), Родригес (Верди, 71), Лянко, Бремер, Синго, Ринкон, Мейте, Линетти, Дзадза, Белотти.

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Йосида (Тонелли, 46), Феррари, Ауджелло, Кандрева, Экдаль (Адриэн Силва, 46), Верре (Габбьядини, 46), Янкто (Дамсгор, 46), Торсби, Квальярелла (Рамирес, 83).

"Торино" с 6 баллами занимает 18 место в турнирной таблице Серии А, в активе "Спампдории" 11 баллов и 11 строчка.

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