"Торино" и "Сампдория" не смогли выявить победителя в матче Серии А
"Торино" сыграл вничью с "Сампдорией" в матче 9-го тура Серии А.
"Торино" - "Сампдория" - 2:2 (1:0)
Голы: Белотти, 25 - 1:0, Кандрева, 54 - 1:1, Квальярелла, 63 - 1:2, Мейте, 77 - 2:2.
"Торино": Сиригу, Ансальди (Мурру, 71), Родригес (Верди, 71), Лянко, Бремер, Синго, Ринкон, Мейте, Линетти, Дзадза, Белотти.
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Йосида (Тонелли, 46), Феррари, Ауджелло, Кандрева, Экдаль (Адриэн Силва, 46), Верре (Габбьядини, 46), Янкто (Дамсгор, 46), Торсби, Квальярелла (Рамирес, 83).
"Торино" с 6 баллами занимает 18 место в турнирной таблице Серии А, в активе "Спампдории" 11 баллов и 11 строчка.
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|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
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|14
|Удинезе
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|26
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|16
|Сампдория
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|Дженоа
|26
|25
|18
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|СПАЛ
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