"Торино" и СПАЛ не выявили победителя

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"Торино" и СПАЛ не выявили победителя

"Торино" и СПАЛ не смогли выявить победителя в матче 22-го тура чемпионате Италии (0:0).

"СПАЛ" - "Торино" - 0:0.

"СПАЛ": Вивиано, Фелипе, Ционек (Флоккари, 76), Бонифаци, Куртич, Миссироли, Валоти (Мурджа, 79), Фарес, Лаццари, Антенуччи, Палоски.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Моретти, Ансальди (Мейте, 53), Нкулу, Иццо, Эйна, Ринкон, Лукич (Беренгер, 86), Дзадза (Базелли, 72), Белотти.

Предупреждения: Ансальди, 2. Миссироли, 6. Нкулу, 33. Ционек, 35. Белотти, 61. Дзадза, 67. Фелипе, 84. Куртич, 90. Фарес, 90.

"Торино" с 31 баллом расположился на 9-м месте в турнирной таблице. СПАЛ с 22 баллами занимает 14-ю строчку.

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