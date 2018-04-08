"Торино" – "Интер" - 1:0 (обзор)

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"Торино" – "Интер" - 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 31-го тура чемпионата Италии между "Торино" и "Интером" (1:0).

Видео: "Торино" – "Интер".

Не пропустите: Льяич принес "Торино" победу над "Интером". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ювентус 31 81
2 Наполи 31 77
3 Лацио 31 60
4 Рома 31 60
5 Интер Милан 31 59
6 Милан 31 52
7 Фиорентина 31 50
8 Сампдория 31 48
9 Аталанта 31 48
10 Торино 31 45
11 Дженоа 31 35
12 Болонья 31 35
13 Удинезе 31 33
14 Сассуоло 31 30
15 Кьево 31 29
16 Кальяри 31 29
17 СПАЛ 31 27
18 Кротоне 31 27
19 Хеллас Верона 31 25
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