"Торино" - "Интер": видеотрансляция битвы между Турином и Миланом

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"Торино" - "Интер": видеотрансляция битвы между Турином и Миланом

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Интер" ожидает тяжелый выезд к "Торино".

"Нерадзурри" занимают третью позицию и отстают от лидирующего "Ювентуса" на 16 очков. "Быки" идут на 12-м месте и до еврокубковой зоны им не хватает 6 пунктов.

Поединок на "Олимпийском" состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.

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