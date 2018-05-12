"Торино" интересуется форвардом "Саутгемптона" Маноло Габбьядини, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб уже приступил к переговорам по трансферу 26-летнего футболиста.

"Торино" намерен воспользоваться тем, что Габбьядини потерял стабильное место в составе "святых", в связи с чем может захотеть сменить команду.

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