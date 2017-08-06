"Торино" интересуется Гвидетти

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"Торино" интересуется Гвидетти

"Торино" проявляет интерес к шведскому нападающему "Сельты" Джону Гвидетти, сообщает Calciomercato.it.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Кельты" оценивают форварда в 15 миллионов евро, но итальянцы надеются получить скидку.

25-летний Гвидетти выступает за "Сельту" с 2014 года, провел за клуб 115 матчей и забил 35 голов.

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