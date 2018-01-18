"Торино" интересуется хавбеком "Рубина"

Итальянский "Торино" интересуется полузащитником казанского "Рубина" Мийо Цакташом, информирует Calciomercato.

Вариант с подписанием 25-летнего хавбека "бордовые" рассматривают уже в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Цакташ забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 10 играх за "Рубин".

Отметим, что сам хорват ранее заявил, что он разорвал контракт со своим клубом, который уже успел опровергнуть данную информацию футболиста.

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