"Торино" интересуется хавбеком "Рубина"
Итальянский "Торино" интересуется полузащитником казанского "Рубина" Мийо Цакташом, информирует Calciomercato.
Вариант с подписанием 25-летнего хавбека "бордовые" рассматривают уже в текущее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Цакташ забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 10 играх за "Рубин".
Отметим, что сам хорват ранее заявил, что он разорвал контракт со своим клубом, который уже успел опровергнуть данную информацию футболиста.
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