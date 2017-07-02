"Торино" интересуется Мехмеди

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"Торино" интересуется Мехмеди

Форвард "Байера" Адмир Мехмеди может перейти в "Торино", сообщает Tuttosport.

По информации ресурса, итальянский клуб готов заплатить за футболиста около 4 миллионов евро. Соглашение Мехмеди с "Байером" рассчитано до лета 2019 года.

В минувшем сезоне Мехмеди сыграл 29 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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