"Торино" интересуется Мехмеди

Форвард "Байера" Адмир Мехмеди может перейти в "Торино", сообщает Tuttosport.

По информации ресурса, итальянский клуб готов заплатить за футболиста около 4 миллионов евро. Соглашение Мехмеди с "Байером" рассчитано до лета 2019 года.

В минувшем сезоне Мехмеди сыграл 29 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Читайте также: "Торино" хочет купить Джованни Симеоне. | http://soccernews.ru