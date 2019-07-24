"Торино" интересуется полузащитником "Зенита"

Хавбек "Зенита" Эмилиано Ригони может перебраться в Италию.

Как сообщает Tuttosport, в подписании 26-летнего аргентинца заинтересован "Торино", который усиливает состав перед Лигой Европы.

Отметим, что "Зенит" готов продать Ригони, если за него предложат около 12 миллионов евро. Ранее интерес к игроку проявляла "Сампдория".

В первой половине прошлого сезона Ригони на правах аренды выступал за "Аталанту". За клуб он провел 12 игр и забил 3 гола.

Читайте также: "Сампдория" близка к трансферу хавбека "Зенита". | http://soccernews.ru