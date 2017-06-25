"Торино" интересуется Вермаленом

Теги торинобарселонатомас вермален

"Торино" интересуется Вермаленом

"Торино" проявляет интерес к бельгийскому защитнику "Барселоны" Томасу Вермалену, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Каталонцы, в свою очередь, готовы расстаться с бельгийцем, который чаще проводит время в лазарете, чем на поле.

В минувшем сезоне 31-летний Вермален выступал за "Рому" на правах аренды, провел за клуб 11 матчей. Его контракт с "Барселоной" истекает летом 2019 года.

Не пропустите: Альтернативой для Дембеле в "Барселоне" определили другого топового игрока. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов