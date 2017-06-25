"Торино" интересуется Вермаленом

"Торино" проявляет интерес к бельгийскому защитнику "Барселоны" Томасу Вермалену, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Каталонцы, в свою очередь, готовы расстаться с бельгийцем, который чаще проводит время в лазарете, чем на поле.

В минувшем сезоне 31-летний Вермален выступал за "Рому" на правах аренды, провел за клуб 11 матчей. Его контракт с "Барселоной" истекает летом 2019 года.

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