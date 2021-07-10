"Торино" интересуется защитником сборной Украины

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"Торино" интересуется защитником сборной УкраиныФото: инстаграм фан-трибуны "Динамо" Киев

Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Tuttomercatoweb, в услугах 18-летнего игрока сборной Украины заинтересован "Торино". Туринский клуб готов заплатить за украинца 5,5 миллиона евро плюс процент от дальнейшей продажи футболиста.

Забарный - воспитанник "Динамо". За основную команду он дебютировал в 2019 году.

В прошедшем сезоне Забарный забил один гол в 36 играх.

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