"Торино" интересуется защитником сборной Украины
Фото: инстаграм фан-трибуны "Динамо" Киев
Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает Tuttomercatoweb, в услугах 18-летнего игрока сборной Украины заинтересован "Торино". Туринский клуб готов заплатить за украинца 5,5 миллиона евро плюс процент от дальнейшей продажи футболиста.
Забарный - воспитанник "Динамо". За основную команду он дебютировал в 2019 году.
В прошедшем сезоне Забарный забил один гол в 36 играх.
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