"Торино" - "Кальяри" - 1:1, "Фиорентина" - "Болонья" - 0:0, "Сампдория" - "Дженоа" - 2:0, "Сассуоло" - "Парма" - 0:0 (видеообзоры матчей Серии А)

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"Торино" - "Кальяри" - 1:1, "Фиорентина" - "Болонья" - 0:0, "Сампдория" - "Дженоа" - 2:0, "Сассуоло" - "Парма" - 0:0 (видеообзоры матчей Серии А)

Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей Серии А.

"Торино" - "Кальяри"

"Фиорентина" - "Болонья"

"Сампдория" - "Дженоа"

"Сассуоло" - "Парма"

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8 Лацио Лацио 31 49
9 Сампдория Сампдория 32 48
10 Фиорентина Фиорентина 32 40
11 Сассуоло Сассуоло 32 37
12 Кальяри Кальяри 32 37
13 Парма Парма 32 35
14 СПАЛ СПАЛ 32 35
15 Дженоа Дженоа 32 34
16 Удинезе Удинезе 31 32
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