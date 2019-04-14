"Торино" - "Кальяри" - 1:1, "Фиорентина" - "Болонья" - 0:0, "Сампдория" - "Дженоа" - 2:0, "Сассуоло" - "Парма" - 0:0 (видеообзоры матчей Серии А)
Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей Серии А.
"Торино" - "Кальяри"
"Фиорентина" - "Болонья"
"Сампдория" - "Дженоа"
"Сассуоло" - "Парма"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|31
|52
|7
|Торино
|32
|50
|8
|Лацио
|31
|49
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|Парма
|32
|35
|14
|СПАЛ
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|31
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|32
|11