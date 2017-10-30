"Торино" – "Кальяри" - 2:1 (обзор)

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"Торино" – "Кальяри" - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 11-го тура чемпионата Италии между "Торино" и "Кальяри" (2:1).

Видео: "Торино" - "Кальяри".

 

Не пропустите: "Торино" добилось победы над "Кальяри". | http://soccernews.ru

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