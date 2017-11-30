"Торино" - "Карпи" - 2:0, "Кьево" - "Верона" - 1:1 (обзоры)

Теги торинокарпи фк 1909кьевохеллас верона

"Торино" - "Карпи" - 2:0, "Кьево" - "Верона" - 1:1 (обзоры)Смотрите видеообзоры ответных матчей 1/16 финала кубка Италии между "Торино" и "Карпи", а также "Кьево" и "Вероной".

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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