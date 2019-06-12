"Торино" купил защитника "Челси" за 10 миллионов евро

Нигерийский защитник "Челси" Темитайо Ола Айна перешел в "Торино", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. В минувшем сезоне Айна выступал за "Торино" на правах аренды, провел за клуб 32 матча, забил один гол и отдал три результативные передачи.

22-летний Айна является воспитанником "Челси", но провел за основной состав "аристократов" всего 6 матчей. За сборную Нигерии сыграл 7 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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