"Торино" купил защитника "Дженоа"

Теги дженоаториноармандо иццо

"Торино" купил защитника "Дженоа"

"Торино" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Дженоа" Армандо Иццо.

Сумма трансфера составила восемь миллионов евро. 26-летний футболист заключил с "быками" контракт до лета 2023 года.

Иццо выступал за "Дженоа" с 2014 года, сыграл 101 матч и забил 2 гола. 

Не пропустите: "Торино" продолжает переговоры по трансферной цели "Спартака". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов