"Торино" купил защитника "Дженоа"

"Торино" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Дженоа" Армандо Иццо.

Сумма трансфера составила восемь миллионов евро. 26-летний футболист заключил с "быками" контракт до лета 2023 года.

Иццо выступал за "Дженоа" с 2014 года, сыграл 101 матч и забил 2 гола.

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