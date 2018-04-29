"Торино" - "Лацио" - 0:1 (обзор)

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"Торино" - "Лацио" - 0:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Торино" и "Лацио".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 35 88
2 Наполи 35 84
3 Лацио 35 70
4 Рома 35 70
5 Интер Милан 35 66
6 Аталанта 35 58
7 Милан 35 57
8 Сампдория 35 54
9 Фиорентина 35 54
10 Торино 35 47
11 Дженоа 35 41
12 Болонья 35 39
13 Сассуоло 35 37
14 Удинезе 35 34
15 Кротоне 35 34
16 Кальяри 35 33
17 СПАЛ 35 32
18 Кьево 35 31
19 Хеллас Верона 35 25
20 Беневенто 35 18
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