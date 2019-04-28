"Торино" - "Милан": (видеотрансляция матча 24-го тура чемпионата Италии)

Сегодня, 28 апреля, состоится матч 34-го тура чемпионата Италии между "Торино" и "Миланом".

Хозяева встречи, имея в активе 53 очка, расположился на 8 позиции в чемпионате Серии А. Подопечные Гаттузо с 56 баллами расположился на 5 месте.

Матч пройдет на стадионе "Гранде Торино" и начнется в 21:30 (мск).

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