"Торино" нацелился на трансферную цель ЦСКА

"Торино" включился в борьбу за полузащитника "Ливерпуля" Марко Груйича, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "быки" хотят арендовать 22-летнего серба на ближайший сезон.

Напомним, что на Груйича, который не входит в планы тренерского штаба "красных", также претендует московский ЦСКА. | http://soccernews.ru