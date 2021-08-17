"Торино" нацелился на защитника "Спартака"

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"Торино" нацелился на защитника "Спартака"

Фото инстаграм Самюэля Жиго

"Торино" хочет усилить центр обороны защитником "Спартака" Самюэлем Жиго, пишет журналист Джанлуиджи Лонгари.

Условия возможного трансфера 27-летнего футболиста в итальянский клуб пока неизвестны.

Напомним, что контракт француза с "красно-белыми" истекает по окончании нынешнего сезона, и сторонам пока не удается договориться о его продлении.

Жиго проводит четвёртый сезон в "Спартаке", сыграл 78 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Агент Жиго рассказал о продлении контракта игрока со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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