"Торино" намерен арендовать Миранчука

Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

"Торино" продолжает интересоваться российским хавбеком "Аталанты" Алексеем Миранчуком, сообщает Calciomercato.

По информации источника, туринский клуб планирует арендовать Миранчука с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что интерес к россиянину также проявляют "Дженоа" Шевченко, "Верона" и "Сассуоло".

Напомним, что Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" в августе 2020 года. За 39 матчей в составе бергамасков хавбек сумел отличиться семью забитыми голами и отдал три голевые передачи.

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