"Торино" намерен арендовать Миранчука
Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен
"Торино" продолжает интересоваться российским хавбеком "Аталанты" Алексеем Миранчуком, сообщает Calciomercato.
По информации источника, туринский клуб планирует арендовать Миранчука с правом выкупа.
Ранее сообщалось, что интерес к россиянину также проявляют "Дженоа" Шевченко, "Верона" и "Сассуоло".
Напомним, что Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" в августе 2020 года. За 39 матчей в составе бергамасков хавбек сумел отличиться семью забитыми голами и отдал три голевые передачи.
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|М
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17