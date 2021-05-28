"Торино" назначил нового тренера

Фото твиттер "Торино"

"Торино" на своём официальном сайте объявил о назначении Ивана Юрича на пост главного тренера команды.

Стороны заключили трёхлетний контракт, который вступит в силу с 1 июля.

45-летний хорватский специалист перешёл на работу в туринский клуб из "Вероны", которую он возглавлял с 2019 года.

"Торино" финишировал на 17-м месте в турнирной таблице и избежал вылета из Серии А.

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