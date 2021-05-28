"Торино" назначил нового тренера
Фото твиттер "Торино"
"Торино" на своём официальном сайте объявил о назначении Ивана Юрича на пост главного тренера команды.
Стороны заключили трёхлетний контракт, который вступит в силу с 1 июля.
45-летний хорватский специалист перешёл на работу в туринский клуб из "Вероны", которую он возглавлял с 2019 года.
"Торино" финишировал на 17-м месте в турнирной таблице и избежал вылета из Серии А.
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|Команда
|М
|О
|1
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17