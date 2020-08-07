"Торино" назвал имя нового главного тренера
"Торино" на своём официальном сайте объявил о назначении Марко Джампаоло на пост главного тренера.
53-летний специалист сменил у руля "быков" ушедшего в отставку Морено Лонго.
Джампаоло, последним клубом которого был "Милан", заключил с туринцами контракт на два года.
"Торино" в минувшем розыгрыше Серии А финишировал на 16-м месте в турнирной таблице.
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|Рома
|26
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|6
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|26
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|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17