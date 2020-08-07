"Торино" назвал имя нового главного тренера

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"Торино" назвал имя нового главного тренера

"Торино" на своём официальном сайте объявил о назначении Марко Джампаоло на пост главного тренера.

53-летний специалист сменил у руля "быков" ушедшего в отставку Морено Лонго.

Джампаоло, последним клубом которого был "Милан", заключил с туринцами контракт на два года.

"Торино" в минувшем розыгрыше Серии А финишировал на 16-м месте в турнирной таблице.

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