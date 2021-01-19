"Торино" назвал имя нового главного тренера

Давиде Никола возглавил "Торино", сообщает официальный сайт клуба.

47-летний специалист сменил на посту главного тренера "быков" уволенного накануне Марко Джампаоло.

Никола известен по работе в "Ливорно", "Бари", "Кротоне", "Удинезе" и "Дженоа".

По итогам 18 туров "Торино" занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А.

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